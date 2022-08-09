الوزير المالكي ونظيره الكولومبي يبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين





جاء ذلك، خلال لقاء جمعهما في مقر وزارة الخارجية الكولومبية.



وفي بداية اللقاء، هنأ الوزير المالكي وزير الخارجية الجديد بالثقة التي منحها له الرئيس بيترو وعبر له عن تمنياته له بالنجاح في مهمته.



وأكد المالكي رغبة فلسطين في ان تفتح بلاده سفارة لها في فلسطين خدمة لأبناء الجالية الكولومبية وتعزيزا للعلاقة الثنائية، واتفق الطرفان على توقيع اتفاقيات تعاون وتفاهم ومشاورات قريبا.



من جهته، شدد الوزير لـ "ليبا" على رغبة حكومة بيترو في إنجاز هذه الاتفاقيات ومراجعة أخريات، وأنها تنظر لفلسطين نظرة تضامن ومؤازرة لا شك ستنعكس على سياساتها في الأيام المقبلة.



رام الله - دنيا الوطنبحث وزير الخارجية والمغتربين د رياض المالكي ونظيره الكولومبي الفارو ليبا، سبل تقوية العلاقات الثنائية بين البلدين، سيما أنها علاقة تاريخية تعود إلى أوائل المهاجرين الفلسطينيين إلى كولومبيا منذ بدايات القرن التاسع عشر.