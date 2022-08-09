طالع الرابط: "الاقتصاد" بغزة تعلن بدء التسجيل لأضرار المنشآت الاقتصادية خلال التصعيد الإسرائيلي



وقالت الوزارة في بيان أصدرته الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة، اليوم، إنه "تم تخصيص رابط إلكتروني للتبليغ عن الأضرار، موضحة أنه يتم الدخول من خلال الرابط على خدمة الاضرار للمنشآت الاقتصادية وذلك بشكل مبدئي لحين زيارتها لاحقا من طواقم حصر الاضرار التابعة لوزارة الاقتصاد".



ودعت الوزارة أصحاب المنشآت والوحدات الاقتصادية (الصناعية، التجارية، الخدماتية) المتضررة إلى تسجيل خسائرهم عبر الرابط، موضحة أن طواقم الوزارة ستقوم بزيارة ومعاينة المنشآت المتضررة لحصر وتقييم الأضرار بشكل كامل.



وطالبت الوزارة المتضررين بالإسراع في الإبلاغ عن الاضرار الاقتصادية، لحفظ حقهم في التسجيل وتقييم الاضرار بالوزارة.









للتسجيل في الرابط من : هنــا

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الاقتصاد الوطني إطلاق خدمة الإبلاغ عن الأضرار للمنشآت الاقتصادية خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.