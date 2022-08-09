أمينة أردوغان: قلوبنا تكاد تنفطر حزنًا عما يحدث في غزة

رام الله - دنيا الوطنقالت أمينة أردوغان، زوجة الرئيس التركي، أمس الاثنين، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على (تويتر)، إنه "لا توجد قضية عادلة تبيح إزهاق أرواح الأبرياء، تعليقًا على مقتل مدنيين في هجمات إسرائيلية على قطاع غزة".ووفق وكالة (أناضول) التركية، أضافت أردوغان: "قلوبنا تكاد تنفطر حزنًا مرة أخرى جراء صرخات الأنين المتصاعدة من غزة"، مشددة على أنه لا توجد قضية عادلة تبيح أن يحرم الأبرياء من النساء والأطفال من حقهم في الحياة.وأردفت: "سنكون دائما ضد المعتدي وسنقف الى جانب المظلوم في أي مكان من العالم".ومضت بالقول "ندعو الله أن يرحم شهداء أشقائنا الفلسطينيين الذين سقطوا إثر هذه الاعتداءات ونتمنى عاجل الشفاء للمصابين، ونرجو من صميم قلبنا أن تعم السكينة في غزة"، كما دعت المجتمع الدولي إلى التحلي بالحكمة من أجل تحقيق السلام في العالم.يذكر أن مصر توصلت إلى اتفاق وقف إطلاق نار بين حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، وإسرائيل، مساء الأحد الماضي، منهية بذلك ثلاثة أيام من المواجهة العسكرية.وخلال تلك الأيام، شنّ الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، أسفرت، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد 45 فلسطينيا بينهم 15 طفلا و4 سيدات، وإصابة 360 آخرين بجراح مختلفة.