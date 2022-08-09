"الديمقراطية" تُحيي أبطال المقاومة في نابلس وتدين جرائم العدوان على شعبنا



ودانت الجبهة في بيانها اقتحام قوات الاحتلال للبلدة القديمة في مدينة نابلس وإطلاق النار بشكل عشوائي تجاه أبناء شعبنا ومقاومته، موجهة التحية لأبطال المقاومة الذين يتصدون لاقتحام الاحتلال للبلدة القديمة ومحاصرتها لمنازل المواطنين العزل.



وأضافت أن فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يدفعه لارتكاب مزيد من الجرائم الوحشية بحق أبناء شعبنا في الضفة الفلسطينية والمسجد الأقصى.



وقالت الجبهة: "يصر رئيس حكومة الاحتلال الانتقالية يائير لبيد على تقديم نفسه لمجتمع التمييز العنصري والعدوان كمجرم حرب في عصابة مجرمي الحرب الإسرائيليين".



وأكدت على الوحدة الداخلية ورص الصفوف والدفاع عن أبناء شعبنا في وجه العدوان الإسرائيلي المتواصل.





وشددت الجبهة على ضرورة التعجيل بتشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة لتقود الانتفاضة الشعبية الناهضة في الضفة والقدس على طريق الانتفاضة الشعبية الشاملة والعصيان الوطني الشامل ضد الاحتلال.



رام الله - دنيا الوطنأصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الثلاثاء، بياناً قالت فيه، إن "حكومة الاحتلال تواصل عدوانها على شعبنا الفلسطيني وتشعل نار إرهاب الدولة المنظم في كل مكان وترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".