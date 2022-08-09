شؤون فلسطينية

تعليق (حماس) على اغتيال "النابلسي" وآخريْن بنابلس

تعليق (حماس) على اغتيال "النابلسي" وآخريْن بنابلس
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
علقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على اغتيال الاحتلال لثلاثة قياديين في كتائب شهداء الأقصى إبراهيم النابلسي وإسلام صبوح حسين طه بنابلس، صباح اليوم الثلاثاء. 

وقالت الحركة على لسان ناطقها حازم قاسم: "نترحم على شهداء  مدينة نابلس جبل النار، الذين خاضوا معركة بطولية ضد جيش العدو الصهيوني".

وتابع قاسم أن "بطولة ملحمية جديدة تسطرها مدينة نابلس جبل النار عبر هذا القتال المتواصل ضد المحتل، وبهذا الالتفاف الشعبي الكامل حول المقاومين".

وأضاف: "واضح أننا في مرحلة جديدة من الصراع ضد الاحتلال، عنوانها الاشتباك المستمر في مدن الضفة الغربية، وتعاظم حضور الفعل المقاوم بكل أشكاله".

وشدد قاسم أن "اللوحة الوحدوية التي رسمتها نابلس في هذه المعركة ، هي نموذج لما يحصل في كل المدن الفلسطينية من توحد خلف خيار المقاومة".

وأكد أن "الاحتلال سيفشل في وقف المد الثوري المتصاعد في كل مدن الضفة الغربية، وسيدفع ثمن هذه الجريمة، فحبل الناس عودتنا أنها لا تنام عن ثأرها من المحتل".

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