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مأرب: ثماني إصابات وحالة وفاة وفقدان ستة آخرين جراء السيول

مأرب: ثماني إصابات وحالة وفاة وفقدان ستة آخرين جراء السيول
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، مساء الأحد، عن وفاة وإصابة ثمانية نازحين وفقدان ستة آخرين جراء السيول والأمطار الغزيرة المصحوبة بالعواصف الشديدة التي هطلت خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أن ستة نازحين آخرين تم رصدهم في عداد المفقودين جراء هذه السيول، حسب ما ذكر موقع (العربية).

وأضاف التقرير أن "السيول تسببت في تلف آلاف المساكن للنازحين، بما فيها من مواد غذائية وإيوائية"، مؤكداً أن ما يجري في مخيمات النازحين جراء السيول كارثة إنسانية تحتاج إلى وقفة جادة من قبل شركاء العمل الإنساني، لوضع حد لهذه الكارثة.

وكانت الوحدة أعلنت، فجر الأحد، في بيان رسمي، تضرر 16735 أسرة نازحة، جراء الأمطار والسيول الجارفة التي شهدتها محافظة مأرب. شمال شرقي اليمن.

وقالت إن فرقها الميدانية رصدت تضرر (16.735) أسرة، منها (5.287) أسرة تضررت بشكل كلي، و(11.448) أسرة تضررت بشكل جزئي.

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