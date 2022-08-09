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دولي

الدفاع التركية: إبحار سفينتي حبوب جديدتين من أوكرانيا

الدفاع التركية: إبحار سفينتي حبوب جديدتين من أوكرانيا
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، أن سفينتي شحن جديدتين تحملان منتجات زراعية أوكرانية ستغادران ميناء تشورنومورسك الأوكراني.

وجاء في بيان الوزارة: "صباح اليوم الثلاثاء، ستغادر السفينة "OCEAN LION"، التي تحمل علم ليبيريا، محملة بـ 64 ألفا و720 طنًا من الذرة، من ميناء تشورنومورسك إلى كوريا الجنوبية.

وبحسب موقع (روسيا اليوم)، انطلقت السفينة التي تحمل العلم التركي "RAHMİ YAĞCI" لتسليم 5300 طن من عباد الشمس، من ميناء تشورنومورسك إلى إسطنبول".

ويتم نقل الحبوب الأوكرانية من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود في إطار "صفقة الغذاء" التي وقعتها روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة في 22 تموز/ يوليو الماضي بإسطنبول. 

وتقضي هذه الاتفاقية بإلغاء القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية، كما تحدد كيفية خروج السفن المحملة بالحبوب من الموانئ الأوكرانية في البحر الأسود عبر ممرات بحرية إنسانية خاصة.

وغادرت أول سفينة محملة بالحبوب الأوكرانية ميناء أوديسا صباح الأول آب/ أغسطس الجاري ووصلت إلى إسطنبول في مساء اليوم التالي.

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