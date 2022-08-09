الكشف عن تفاصيل المكالمة الهاتفية بين هنية والنخالة

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هنية والنخالة
رام الله - دنيا الوطن
أكد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وزياد النخالة، الأمين العام للجهاد الإسلامي خلال اتصال بينهما مساء الاثنين، فشل استراتيجية العدو في كسر إرادة شعبنا، وعلى وحدة المقاومة في مواجهة الاحتلال.

وترحما على" أرواح الشهداء الأبرار من قادة سرايا القدس وعموم أبناء شعبنا الذين ارتقوا خلال العدوان الغادر في الأيام الماضية"، مؤكدين أن "هذه الدماء سوف تظل نبراسا على طريق التحرير، فاستشهاد القادة يخلفهم من يحمل الراية ويواصل المسير".

وبحثا المواجهة الأخيرة مع الاحتلال وتداعياتها وسبل تعزيز العمل المقاوم والتنسيق المشترك، ومشيدين بتكاملية العمل المقاوم في الميدان.

وأشادا بصمود شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة والجهود السياسية التي بذلت على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.

وقد اتفقا على عقد لقاء قريب على مستوى قيادة الحركتين لبحث التطورات السياسية والميدانية، ولتحصين المسار الاستراتيجي لمستقبل مشروع المقاومة.

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