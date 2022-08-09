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دولي

تايوان تُصرح: الصين تستخدم المناورات العسكرية "استعداداً للغزو"

تايوان تُصرح: الصين تستخدم المناورات العسكرية "استعداداً للغزو"
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الخارجية التايواني، جوزيف وو، اليوم الثلاثاء، أن بكين تستخدم المناورات الجوية والبحرية حول الجزيرة للإعداد لغزوها وتغيير الوضع القائم في منطقة المحيطين الهندي والأطلسي.

ووفق قناة (العربية)، قال وو خلال مؤتمر صحافي في تايبيه: "استخدمت الصين المناورات وخططها العسكرية للإعداد لغزو تايوان"، مضيفاً أن "نية الصين الحقيقية هي تغيير الوضع القائم في مضيق تايوان والمنطقة بأكملها".

كما أضاف "أنها تجري تدريبات عسكرية واسعة النطاق وإطلاق صواريخ، بالإضافة إلى هجمات إلكترونية وحملة تضليل وضغط اقتصادي من أجل إضعاف الروح المعنوية في تايوان".

وجدد إدانته للمناورات الصينية التي استمرت حتى الاثنين رغم ادعاء بكين في البداية أنها ستنتهي في اليوم السابق، مشيراً إلى أنها أعاقت أحد أكثر طرق الشحن البحري ازدحاما في العالم.

جاء المؤتمر الصحافي لوو بعدما أجرى الجيش التايواني تدريبات بالذخيرة الحية تحاكي صد هجوم يستهدف الجزيرة.

ووصف مناورات بكين بأنها "انتهاك صارخ لحقوق تايوان"، ومحاولة للسيطرة على المياه المحيطة بها ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ الأوسع.

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