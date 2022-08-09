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شؤون فلسطينية

غانتس يتخذ قرارًا بشأن فتح معبر (إيرز) لعمال القطاع

غانتس يتخذ قرارًا بشأن فتح معبر (إيرز) لعمال القطاع
عمال قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
كشف وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس اليوم الثلاثاء، عن الموعد المقرر لفتح معبر بيت حانون/ إيرز أمام عمال قطاع غزة العاملين في الداخل. 

ووفق صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية، فإن غانتس قرر ولأول مرة منذ أسبوع، فتح معبر إيرز صباح اليوم، لدخول العمال من قطاع غزة.

هذا وكان غانتس قد أمر بإغلاق معبر بيت حانون/ إيرز، عقب حالة التوتر بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة الجهاد الإسلامي في قطاع على خلفية اعتقال القيادي بسام السعدي، الأمر الذي دفع لتصعيد ضد القطاع في الآونة الأخيرة.

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