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دولي

"أف بي آي" يقتحم منزل ترامب في فلوريدا.. ما السبب؟

"أف بي آي" يقتحم منزل ترامب في فلوريدا.. ما السبب؟
دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن منزله في فلوريدا تعرض للمداهمة من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي، وأن العملاء قاموا بفتح خزنته هناك.

ووفق (BBC)، أفاد ترامب في بيان بأن منزله في مار- إيه - لاغو الواقع في بالم بيتش كان "محتلا من قبل مجموعة كبيرة من عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي".

وبحسب ما ورد ارتبط البحث بالتحقيق في تعامل ترامب مع الأوراق الرسمية.

يأتي التصعيد الدراماتيكي لرقابة سلطات إنفاذ القانون على ترامب، بينما يستعد لخوض انتخابات رئاسية ثالثة محتملة في عام 2024.

هذا ونقلت وسائل إعلام أميركية عن مصادر قولها إن "عملية التفتيش تمت بإذن من المحكمة، وهي متعلقة بسوء تعامل محتمل مع مستندات سرية، تم نقلها إلى منتجع "مار أيه لاغو" في فلوريدا".

وكان الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، قد أعلن الاثنين أن رجال مكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي آي" داهموا مقر إقامته في منتجع "مار أيه لاغو" بفلوريدا، في ما وصفه بأنه "سوء تصرف للادعاء العام".

ورفض مكتب التحقيقات الفيدرالي تأكيد حصول عملية التفتيش أو الغاية منها، كما أن ترمب لم يعطِ أي إشارة عن سبب مداهمة منزله، ما يزيد من الضغوط القضائية التي يتعرض لها الرئيس السابق.

وقال ترمب في بيان نشره على منصة التواصل الاجتماعي "تروث" التي يملكها "إنها أوقات عصيبة تمر بها أمتنا، حيث يخضع منزلي الجميل في (مار أيه لاغو) في بالم بيتش بولاية فلوريدا حالياً للحصار والمداهمة والاحتلال من قبل مجموعة كبيرة من رجال مكتب التحقيقات الفيدرالي".

وأظهرت صور جوية لمنتجع "مار أيه لاغو" سيارات شرطة أمام مقر ترمب.

وقال ترمب، الذي وفق صحيفة "نيويورك تايمز" لم يكن موجوداً في منزله في بالم بيتش خلال المداهمة: "إنه سوء سلوك من جانب الادعاء العام، واستخدام لنظام العدالة كسلاح، وهجوم يشنه الديمقراطيون من اليسار المتطرف الذين يحاولون بشكل يائس منعي من الترشح للرئاسة في عام 2024"، مشيراً إلى "أنهم اقتحموا حتى خزنتي".

وفي شباط/ فبراير كانت هيئة المحفوظات الوطنية الأميركية قد كشفت أنها استردت 15 صندوقاً من الوثائق من مقر ترمب في فلوريدا، تضمنت بحسب ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" مستندات سرية للغاية، حملها ترمب معه عند مغادرته واشنطن بعد خسارته الانتخابات.

وكان من المفترض أن يسلم ترامب في نهاية ولايته الوثائق والتذكارات التي بحوزته، ولكنه بدلا من ذلك نقلها إلى مقره في منتجع "مار أيه لاغو". وتضمنت الوثائق أيضاً مراسلات خاصة بالرئيس الأسبق باراك أوباما.

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