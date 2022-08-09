كيف تبدو حالة الطقس في فلسطين اليوم الثلاثاء؟





المدينـة



اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 30-20 30-20 30-20 بيت لحم 30-20 30-20 30-20 رام الله والبيرة 29-19 29-19 29-19 طولكرم 32-22 32-22 32-22 نابلس 31-20 31-20 31-20 قلقيلية 32-22 32-22 32-22 جنين 33-21 33-21 33-21 سلفيت 30-20 30-20 30-20 طوباس 34-22 34-22 34-22 روابي 31-20 31-20 31-20 الخليل 29-19 29-19 29-19 غزه 31-23 31-23 31-23 أريحا 38-25 38-25 38-25 خانيونس 31-23 31-23 31-23 الأغوار الشمالية 36-23 36-23 36-23 رفح 32-22 32-22 32-22



درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم الثلاثاء، حارا إلى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.وهذه الليلة: يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية دافئا نسبيا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.ويوم الأربعاء، يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.أما يوم الخميس، يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.ويوم الجمعة، يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشر والساعة الرابعة عصراً.كما وحذرت خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.