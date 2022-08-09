انفجارات في البلدة القديمة بنابلس بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال للمدينة

أُصيب 30 مواطنا بالرصاص الحي، بينهم أربعة بجروح خطيرة، صباح الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مدينة نابلس والبلدة القديمة ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى المدينة.

وأفادت مصادر محلية، أن قواتًا كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت الحارة الشرقية من البلدة القديمة في نابلس، وحاصرت إحدى البنايات في المنطقة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة في المكان.





وأفادت المصادر ذاتها، بأنه تم استهداف أحد المنازل المحاصرة بصاروخي (انيرجا)، كما وطالب أحد الشبان تسليم نفسه في البلدة القديمة.





ولفتت إلى أن قوات الاحتلال فرضت طوقا مشددا على حارات الحبلة، والفقوس، والشيخ مسلم وأغلقت كافة مداخلها، كما انتشرت في شارعي فيصل وحطين في المدينة، واعتلى الجنود القناصة عددا من البنايات وأطلقوا الرصاص صوب المواطنين.





وقالت طواقم الهلال الأحمر، إن "حصيلة مواجهات نابلس إلى الآن 30 إصابة بالرصاص الحي من بينها 4 خطيرة وصلت إلى مشفى رفيديا، في حين يمنع جيش الاحتلال الطواقم من الوصول إلى سيدة مصابة في نابلس".





وفي السياق، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن "قوات الجيش ووحدة اليمام تحاصران منزل أحد المطلوبين في نابلس".





وقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، إن "الجيش الإسرائيلي يحاصر إبراهيم النابلسي". مشيرةً إلى "أن هناك "معلومات استخباراتية وصلت للجيش الإسرائيلي عن دخول النابلسي إلى منزل عائلته وتم تنفيذ العملية فورًا".

























رام الله - دنيا الوطن