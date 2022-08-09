قائمة أسماء مجلس الأمناء الجديد لجامعة الاستقلال

أصدر الرئيس محمود عباس، مساء الإثنين، قراراً بإعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة الاستقلال، وكلف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، زياد أبو عمرو، بدعوة المجلس للانعقاد لاختيار رئيساً له.

ونشر منير الجاغوب، رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم بحركة (فتح)، عبر موقع (فيسبوك)، قائمة أعضاء مجلس أمناء جامعة الاستقلال الجدد، والتي تضم:

١- زياد ابو عمرو (عضو اللجنة التنفيذية)

٢- احمد مجدلاني(عضو اللجنة التنفيذية)

٣- عزام الاحمد (عضو اللجنة التنفيذية)

٤- روحي فتوح (رئيس المجلس الوطني)

٥-الحاج اسماعيل جبر (عضو مركزية فتح)

٦- صبري صيدم (عضو مركزية فتح)

٧- اللواء ماجد فرج (رئيس جهاز المخابرات)

٨- اللواء يوسف الحلو (قائد جهاز الشرطة)

٩-اللواء نضال ابو دخان (قائد قوات الأمن الوطني)

١٠- اللواء زكريا مصلح (مدير عام جهاز الاستخبارات)

١١- اللواء يوسف دخل الله (رئيس هيئة التنظيم والإدارة)

١٢- اللواء زياد هب الريح (وزير الداخلية)

١٣- العميد عبد القادر التعمري

١٤-د. ليلى غنام (محافظ رام الله والبيرة)

١٥ - علي مهنا (مستشار القانوني للرئيس)





من جانبه، أكد اللواء توفيق الطيراوي، عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، رئيس مجلس أمناء جامعة الاستقلال سابقا، مساء الإثنين، أنه لن يعود لمجلس أمناء الجامعة.





وقال الطيراوي في تصريحات لصحيفة (العربي الجديد)، تعليقاً على قرار الرئيس عباس إعادة تشكيل المجلس: "لن أكون في مجلس الأمناء القادم، كيف بعد إقالتي من رئاسة مجلس الأمناء سأقبل أن أكون في المجلس القادم؟".





وحول سؤال الصحيفة على سبب الإقالة، أجاب الطيراوي: "لا أعرف شيئا عن هذا الأمر.. سمعت عن هذا الأمر في الإعلام ولن أعلق"، مضيفاً: "تعليقي على قرار الرئيس سيكون بعد يومين أو ثلاثة".





وأشار الطيراوي إلى سحب الحرارسات من أمام منزله في رام الله دون معرفة الأسباب.





وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، مساء الإثنين، أن الرئيس محمود عباس أصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة الاستقلال.





وبحسب (وفا)، فإن الرئيس عباس كلف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير زياد أبو عمرو بدعوة المجلس للانعقاد خلال يومين لانتخاب رئيس للمجاس ونائب له وأمين للسر.





وتعتبر جامعة الاستقلال، المؤسسة الجامعية الوحيدة في فلسطين المختصة بمجال العلوم الأمنية والعسكرية والشرطية، وكان يرأس مجلس أمناءها، اللواء توفيق الطيراوي، عضو مركزية (فتح) والذي تم إقالته من المنصب بقرار الرئيس عباس.



