اللواء الطيراوي: الحراسات سحبت من أمام منزلي ولن أعود لجامعة الاستقلال





وتابع:"إنني أحتفظ برسائل مسجلة لدي من مشبوهين وخفافيش ليل مفادها أنهم سيعملون على تشويه علاقتي بإخوة لي في اللجنة المركزية وتحديداً أخي جبريل الرجوب وأخي محمود العالول وأخي عزام الأحمد وأخي حسين الشيخ".



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، مساء الإثنين، أن الرئيس محمود عباس أصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة الاستقلال.



وبحسب (وفا)، فإن الرئيس عباس كلف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير زياد أبو عمرو بدعوة المجلس للانعقاد خلال يومين لانتخاب رئيس للمجاس ونائب له وأمين للسر.



وتعتبر جامعة الاستقلال، المؤسسة الجامعية الوحيدة في فلسطين المختصة بمجال العلوم الأمنية والعسكرية والشرطية، وكان يرأس مجلس أمناءها، اللواء توفيق الطيراوي، عضو مركزية (فتح) والذي تم إقالته من المنصب بقرار الرئيس عباس.





رام الله - دنيا الوطنأكد اللواء توفيق الطيراوي، عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، رئيس مجلس أمناء جامعة الاستقلال سابقا، مساء الإثنين، أنه لن يعود لمجلس أمناء الجامعة.وقال الطيراوي في تصريحات لصحيفة (العربي الجديد)، تعليقاً على قرار الرئيس عباس إعادة تشكيل المجلس: "لن أكون في مجلس الأمناء القادم، كيف بعد إقالتي من رئاسة مجلس الأمناء سأقبل أن أكون في المجلس القادم؟".وحول سؤال الصحيفة على سبب الإقالة، أجاب الطيراوي: "لا أعرف شيئا عن هذا الأمر.. سمعت عن هذا الأمر في الإعلام ولن أعلق"، مضيفاً: "تعليقي على قرار الرئيس سيكون بعد يومين أو ثلاثة".وأشار الطيراوي إلى سحب الحراسات من أمام منزله في رام الله دون معرفة الأسباب.وأصدر الطيراوي، بياناً صحفياً منذ أيام، تعليقاً على تسريبات صوتية نفى صحتها، مؤكداً "فخره بأعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح".وقال الطيراوي في بيانه: "كنت وما زلت على الدوام فخوراً بأخوتي في اللجنة المركزية، وفي القيادة وفي الحركة وفي فصائل العمل الوطني ومدافعاً عنهم في كل محفل حتى لو اختلفت في الرأي معهم".