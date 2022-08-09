الرئيس عباس يصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة الاستقلال

رام الله - دنيا الوطنأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، مساء الإثنين، أن الرئيس محمود عباس أصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة الاستقلال.وبحسب (وفا)، فإن الرئيس عباس كلف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير زياد أبو عمرو بدعوة المجلس للانعقاد خلال يومين لانتخاب رئيس للمجاس ونائب له وأمين للسر.وتعتبر جامعة الاستقلال، المؤسسة الجامعية الوحيدة في فلسطين المختصة بمجال العلوم الأمنية والعسكرية والشرطية، وكان يرأس مجلس أمناءها، اللواء توفيق الطيراوي، عضو مركزية (فتح) والذي تم إقالته من المنصب بقرار الرئيس عباس.