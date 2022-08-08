حماس تنعى القيادي يونس كوازبة من الخليل

رام الله - دنيا الوطننعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى شعبنا العظيم وأمتنا العربية والإسلامية فقيد فلسطين القيادي في الحركة الشيخ المجاهد يونس كوازبة "أبو أسامة" من بلدة سعير شرق الخليل.وقالت الحركة في بيان لها: "ارتقى القيادي كوازبة بعد مسيرة طويلة من الجهاد والتضحية والعطاء".وأضافت: "إننا وإذ ننعى القائد كوازبة؛ لنستذكر تاريخه الحافل بالبطولة والفداء؛ فقد أفنى سنين عمره في مقارعة الاحتلال وصبَر على سنوات الأسر والحرمان؛ كما قدم فلذة كبده (أحمد) شهيداً بعد أن نفذ عملية طعن بطولية قرب مجمع "عتصيون" الاستيطاني".وتابعت: "نتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى عائلة الفقيد وكافة ذويه ومحبيه؛ سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته. وإنا لله وإنا إليه راجعون".وتوفي، مساء اليوم الاثنين، القيادي كوازبة من بلدة سعير شمال شرق محافظة الخليل.