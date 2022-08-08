تفاصيل المكالمة الهاتفية بين لابيد والسيسي حول التهدئة

رام الله - دنيا الوطنهاتف رئيس وزراء الاحتلال يائير لابيد، مساء يوم الاثنين، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عقب جهوده في وقف النار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.وأعرب لابيد خلال المكالمة الهاتفية، عن تقديره للسيسي لوساطته في التوصل إلى وقف للنار في غزة، مشددًا على أن مصر ركيزة أساسية لاستقرار الشرق الأوسط.وبدوره، أكد السيسي أهمية البناء على التهدئة وتحسين وضع قطاع غزة، كما وشدد على قطع محاولات تصعيد الأوضاع في الضفة والقطاع.وقال إن "القاهرة قامت بجهود حثيثة لاحتواء الموقف الميداني والحيلولة دون امتداد نطاق المواجهات"، داعيًا إلى الإسراع في تحسين العلاقات الاقتصادية مع السلطة الفلسطينية.هذا وشهد قطاع غزة، عدوانًا إسرائيليًا امتد لثلاثة أيام، كان بهدف توجيه ضربات ضد أهداف لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، الأمر الذي راح ضحيته عشرات المواطنين، ليعلن مساء أمس التوصل لاتفاق وقف النار برعاية مصرية.