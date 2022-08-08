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شؤون فلسطينية

نقابة الصحفيين: 66 انتهاكا للاحتلال بحق الصحفيين في تموز الماضي

نقابة الصحفيين: 66 انتهاكا للاحتلال بحق الصحفيين في تموز الماضي
انتهاكات بحق الصحفيين
رام الله - دنيا الوطن
قالت نقابة الصحفيين إن وتيرة استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه للصحفيين الفلسطينيين ازداد بشكل ملحوظ خلال شهر تموز الماضي.

وأضافت النقابة، في بيان صحفي للجنة الحريات، اليوم الإثنين، أن 66 جريمة وانتهاكا تعرض لها الصحفيون، أخطرها تعرض 3 صحفيين للإصابة برصاص جيش الاحتلال، فيما سجلت 28 حالة منع من التغطية والاحتجاز، و24 حالة أصيبت بالاختناق بالغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، و3 حالات تعرضت للضرب، وحالتان للاعتقال، وحالتان لمنع من السفر، و3 حالات اعتداءات من المستوطنين.

وأشار البيان إلى أن جيش الاحتلال يستهدف بشكل مقصود ومتعمد الطواقم الصحفية العاملة على تغطية الفعاليات، رغم التزامها بكافة القواعد المهنية بما فيها ارتداء السترات الخاصة المخطوط عليها بشكل بارز عبارة صحافة باللغتين الانجليزية والعربية.

ورصدت لجنة الحريات استمرار استهداف المحتوى الصحفي الفلسطيني عبر منصات التواصل، حيث سجلت 12 حالة ما بين إغلاق صفحات صحفية أو حذف منشورات .

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