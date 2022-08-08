الهندي: مصر ملزمة حول تعهد الاحتلال بالإفراج عن معتقلي الحركة

رام الله - دنيا الوطنقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي مساء اليوم الإثنين إن "مصر ملزمة بالإجابة والتوضيح بشأن تعهد إسرائيل بالإفراج عن معتقلي الحركة".وأضاف الهندي في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر" أن "مصر هي التي تفاهمت مع الاحتلال وهي ملزمة بتنفيذ ما أعلنت عنه".وشدد الهندي على أنه "لم تحدث تفاهمات مباشرة بين الجهاد والاحتلال بل مصر هي من قامت بذلك"، موضحاً أن "التعثر في الصياغة هو السبب في تأخير إعلان مصر قرار وقف إطلاق النار مساء أمس".