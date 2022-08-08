"الكهرباء" بغزة: نبذل جهوداً مع محطة التوليد لإعادة التيار الكهربائي بأسرع وقت

رام الله - دنيا الوطنأصدرت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، مساء اليوم الاثنين، بيانًا صحفيًا حول آخر تطورات عملها عقب انتهاء العدوان الإسرائيلي على القطاع.وقالت الشركة: إنها "واجهت تحديات كبيرة خلال العدوان على القطاع، تمثلت في النقص الحاد في إمدادات الكهرباء بسبب توقف محطة التوليد عن العمل لنفاذ الوقود، وتعطل بعض الخطوط الرئيسية الناقلة للتيار من داخل الخط الأخضر، وبسبب الدمار الذي لحق بقطاع واسع من شبكات الكهرباء".وتابعت أن طواقم الشركة تبذل في هذه الأثناء إلى جانب طواقم محطة التوليد ومحطة التحويل جهود استثنائية من أجل إعادة التيار الكهربائي بأسرع وقت ممكن لكافة محافظات قطاع غزة، والعودة لما كانت عليه الأوضاع قبل العدوان.وأكدت الشركة بأنها تعمل على مدار الساعة لتأمين أي كمية كهرباء متاحة وتوزيعها بعدالة، وقد أولت اهتماما كبيرا لتطوير قدراتها واستثمار مواردها لتلافي سلبيات محدودية المصادر وهي تبذل جهودا كبيرة على المستوى الاستراتيجي لتفعيل نظام التوزيع واستكمال بناء الشبكة الذكية.وشددت على أنها لن تدخر جهدا في سبيل التخفيف من معاناة المواطنين في ظل أزمة الكهرباء في غزة، وهي تدعو لتكاتف الجهود لحل هذه الأزمة في أسرع وقت ممكن.