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شؤون فلسطينية

وينسلاند يُصرح: وقف إطلاق النار في غزة لا يزال هشًا

وينسلاند يُصرح: وقف إطلاق النار في غزة لا يزال هشًا
تور وينسلاند
رام الله - دنيا الوطن
عقب المبعوث الأممي الخاص للشرق الأوسط لعملية السلام تور وينسلاند، مساء يوم الاثنين، على العدوان الإسرائيلي الأخير ضد قطاع غزة، والذي راح ضحيه العشرات من المواطنين. 

وقال وينسلاند في تصريحات له: "ملتزمون بمواصلة التواصل مع الأطراف لضمان استمرار العمل بوقف إطلاق النار في غزة"، مشددًا أن وقف إطلاق النار في غزة لا يزال هشا.

وتابع أن غزة كانت على شفا انهيار إنساني عندما دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ مساء أمس، مضيفًا: "حلقات العنف في غزة لن تتوقف إلا بتحقيق تسوية سياسية للنزاع يضع حدا للاحتلال".

وشدد وينسلاند أن أي استئناف للأعمال العدائية سيؤدي إلى آثار مدمرة على الطرفين. 

وزاد أن إغلاق إسرائيل التام للمعابر على مدى ستة أيام خلق أزمة إنسانية في غزة، مشيرًا إلى أن نقص الأدوية والمعدات في قطاع غزة أدى إلى مضاعفة التصعيد على سكانه.

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