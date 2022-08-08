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شؤون فلسطينية

وزير الداخلية الفلسطيني يبحث مع نظيره المصري آفاق التعاون المشترك

وزير الداخلية الفلسطيني يبحث مع نظيره المصري آفاق التعاون المشترك
وزير الداخلية الفلسطيني يبحث مع نظيره المصري
رام الله - دنيا الوطن
إلتقى وزير الداخلية الفلسطيني اللواء زياد هب الريح بنظيره المصري اللواء محمود توفيق، اليوم الاثنين، في مقر وزارة الداخلية المصرية في القاهرة، حيث جرى بحث عدد من الموضوعات الأمنية ذات الإهتمام المشترك ومناقشة سبل تطوير علاقات الشراكة الأمنية بين الجانبين.

جاء ذلك، على رأس وفد أمني رفيع المستوى بحضور سفير دولة فلسطين في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير دياب اللوح.

ونقل هب الريح تحيات الرئيس محمود عباس ودولة رئيس الوزراء د. محمد اشتية للرئيس عبد الفتاح السيسي ولوزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق، معرباً عن سعادته بزيارة القاهرة وتقديره لمكانة مصر الرائدة على الساحتين الإقليمية والدولية، وجهودها المستمرة لدعم الشعب الفلسطيني في شتى المجالات.

وأشار هب الريح إلى تطلع وزارة الداخلية الفلسطينية لتعزيز أطر التعاون الأمني مع الأجهزة الأمنية المصرية وخاصة في مجال التدريب وفي مختلف المجالات الأمنية.

بدوره أعرب اللواء محمود توفيق عن ترحيبه بزيارة نظيره الفلسطيني للقاهرة، والتي تأتي فى إطار العلاقات الأخوية والروابط التاريخية الوثيقة التي تربط بين شعبي وحكومتي البلدين، مؤكداً إلتزام وزارة الداخلية المصرية بتقديم كل الدعم والمساندة لوزارة الداخلية الفلسطينية لمواجهة ما يعترضها من تحديات، إنطلاقاً من موقف الحكومة المصرية الداعم لأمن وإستقرار الدولة الفلسطينية.

وأشار توفيق إلى ترحيبه بتطوير وتعزيز علاقات التعاون الأمني مع الجانب الفلسطيني واستعداد الوزارة ومعاهدها التدريبية لإستقبال كوادر وزارة الداخلية الفلسطينية وتأهيلهم فى مجالات العمل الامني.

هذا وقد زار هب الريح أكاديمية الشرطة المصرية وكان في استقباله مساعد الوزير لأكاديمية الشرطة اللواء هاني أبو المكارم، حيث استمع إلى شرحٍ وافٍ عن الأكاديمية وكلياتها المختلفة والبرامج التي تقدمها، حيث أشاد اللواء أبو المكارم بمستوى الطلبة الفلسطينيين الدارسين بالأكاديمية، والتي يلتحق بها سنويا ما يقارب 55 طالب فلسطيني في درجتي البكالوريوس والماجستير في القانون والعلوم الشرطية.

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