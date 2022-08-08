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قوى وأحزاب عربية تندد بالعدوان الإسرائيلي على غزة

قوى وأحزاب عربية تندد بالعدوان الإسرائيلي على غزة
عدوان على غزة
رام الله - دنيا الوطن
عبرت قوى وأحزاب من عدة بلدان عربية عن قلقها العميق عقب العدوان الأخير على قطاع غزة، والذي أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى من بينهم أطفال ونساء وشيوخ أبرياء عزل، وهو ما زاد الأوضاع في غزة تأزماً جراء القصف والحصار الجائر المتواصل.

وطالبت الأحزاب المجتمع الدولي بضرورة التحلي بالجرأة للتصدي للغارات الإسرائيلية على قطاع غزة ووقفها، والعمل على منع المحتل من التصرف كقوة إقليمية فوق المواثيق الدولية وفوق المحاسبة القانونية.

ودعت المجتمع الدولي لدعم الشعب الفلسطيني حتى إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس؛ دولة ذات سيادة تعكس تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة وهويته الوطنية؛ كبقية شعوب الأرض الحرة.

وأكدت على أن حماية الشعب الفلسطيني هي مسؤولية مشتركة لكل القوى الحيّة في العالم، وفي الوطن العربي على وجه الخصوص، ضد الغطرسة الإسرائيلية، والتصعيد الذي تنتهجه ضد كل ما هو فلسطيني، حتى يتم رفع الحصار الجائر عن قطاع غزة، وتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة فيه، وتزويد أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع خصوصاً بالمواد الأساسية؛ ورفع الحيف والظلم عن كافة الأسرى الفلسطينيين؛ وخاصة الذين يعانون من أمراض مزمنة؛ وتمتيعهم بحقوقهم كاملة التي تكفلها لهم القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة.

كما أكدت على أن جرائم الاحتلال هي السبب المباشر لعدم الاستقرار في المنطقة، وانعدام الأمن والسلم، الأمر الذي سينعكس سلباً على المدنيين، وهو ما يتطلب من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية لحماية الشعب الفلسطيني المظلوم، ووقف الغطرسة الإسرائيلية التي تتحدى المجتمع الدولي، وتنتهك بشكل سافر القانون والقرارات الشرعية والمعاهدات والمبادئ الدولية.

وشددت على أنها تقف صفاً واحداً إلى جانب الشعب الفلسطيني وحركته الوطنية، في مواجهة العدوان، وفي مجابهة كافة المخططات والمشاريع الأمريكية التصفوية، مطلقةً نداء التصدي لكافة أشكال التطبيع مع الاحتلال، ووقف الانزلاق نحو مزيد من الهرولة والانبطاح من قبل الأنظمة العربية الرسمية.

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