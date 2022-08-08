الاحتلال يعتقل رئيس اللجنة الفرعية لنقابة المهندسين بنابلس

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، المهندس يزن جبر رئيس اللجنة الفرعية لنقابة المهندسين فرع نابلس، خلال مروره على حاجز زعترة.وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر المهندس يزن جبر خلال مروره على حاجز زعترة العسكري جنوبي نابلس، ونقلته لجهة مجهولة.وفاز المهندس يزن جبر برئاسة لجنة فرع نابلس في نقابة المهندسين عن قائمة التآلف المهنية في أغسطس الماضي.ويشهد حاجز زعترة في أغلب الأيام أحداث مشابهة تتمثل باعتقال الشبان، واحتجاز آخرين وإخضاعهم للتحقيق الميداني.