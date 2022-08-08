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لابيد وغانتس: أعدنا الردع لإسرائيل وسنضرب غزة مجدداً إن لزم الأمر

لابيد وغانتس: أعدنا الردع لإسرائيل وسنضرب غزة مجدداً إن لزم الأمر
غانتس ولابيد
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، مساء اليوم الإثنين، إن "العملية ضد غزة حركة الجهاد الإسلامي أعادت لإسرائيل الردع والمبادرة".

وأضاف لابيد في مؤتمر صحفي برفقة وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس أنه "خلال ثلاثة أيام تم إحباط قادة الجهاد العسكريين بالكامل".

وأكمل: " لقد وجهت للجهاد الإسلامي ضربة قوية والعملية حققت أهدافها بالكامل".

بدوره، قال غانتس: "لقد حققنا ثلاثة أهداف في العملية، منها إزالة التهديد عن قطاع غزة والحفاظ على الحرية العملياتية في جميع المجالات وتعزيز الردع، وهنا أنقل رسالة لجيراننا مفادها أن إسرائيل مصممة على حماية سيادتها ومواطنيها".

وتابع: "في المستقبل أيضا إذا لزم الأمر سنقوم بضربة استباقية على أي جبهة كانت، ونحن مستمرون في العمليات العسكرية ونشاطاتنا للحفاظ على الأمن وتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط".

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