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بايدن: لست قلقاً على تايوان ولا خوف من تهديدات الصين

بايدن: لست قلقاً على تايوان ولا خوف من تهديدات الصين
جوزيب بايدن
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الاثنين، إنه "ليس قلقاً بشأن تايوان لكن يساوره القلق إزاء تحركات الصين في المنطقة منذ زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايبه".

ووفق قناة (العربية)، أضاف بايدن لدى مغادرته إلى ولاية كنتاكي التي اجتاحتها الفيضانات: "أنا قلق من تحركات (الصين).. لكنني لا أعتقد أنهم سيفعلون أي شيء أكثر مما يفعلون حالياً".

وأعلنت الصين إجراء تدريبات عسكرية جديدة في البحار والمجال الجوي حول تايوان اليوم الاثنين، بعد يوم من الانتهاء المقرر لأكبر تدريباتها على الإطلاق احتجاجاً على زيارة بيلوسي الأسبوع الماضي للجزيرة.

وباشر الجيش الصيني تدريبات عسكرية بالذخيرة الحيّة الخميس، غداة زيارة قامت بها بيلوسي إلى تايوان وأثارت جدلاً.

وكان من المفترض أن تنتهي المناورات الواسعة النطاق ظهر الأحد بحسب المديرية الصينية للأمن البحري، كما وكان الهدف منها التدرّب على "محاصرة" الجزيرة، وفق وسائل إعلام صينية، لكن المناورات تواصلت الاثنين.

وجاء في بيان صادر عن القيادة الشرقية للجيش الصيني الاثنين أن "جيش التحرير الشعبي.. يواصل تنفيذ مناورات عسكرية في المجالين البحري والجوي في محيط تايوان، مع التركيز على عمليات مشتركة لصدّ الغوّاصات والهجمات في البحر".

ولم تحدّد القيادة في أي منطقة تجري المناورات ولا إذا كانت تنفذ بالذخيرة الحية.

وخلال الأيام الأخيرة، نظمت الصين أوسع مناورات عسكرية بالقرب من تايوان التي تعتبرها جزءاً من أراضيها، حاشدةً لها طائرات وسفناً حربية وصواريخ باليستية.

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