عاجل

  • لابيد: جميع أهداف العملية في غزة تحققت وألحقنا ضرر بليغ بالجهاد الإسلامي

  • غانتس: إذ لزم الأمر سنقوم بضرب غزة من جديد

  • كوخافي: العملية في غزة كان معد لها مسبقاً وفق خطة محكمه

  • لابيد: العملية في غزة أعادت لإسرائيل المبادرة والردع

عربي

اليمن: إقالة قيادات عسكرية وأمنية على خلفية أحداث شبوة

اليمن: إقالة قيادات عسكرية وأمنية على خلفية أحداث شبوة
مجلس القيادة الرئاسي اليمني
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليوم الاثنين، إقالة عدد من القيادات العسكرية والأمنية في محافظة شبوة، شرق البلاد، على خلفية الاشتباكات الدامية التي اندلعت الليلة الماضية في مدينة عتق مركز المحافظة.

ووفق قناة (العربية)، فإن المجلس الرئاسي أقر في اجتماع طارئ برئاسة الرئيس رشاد العليمي، إقالة كل من قائد محور عتق وقائد اللواء 30 عزيز العتيقي ومدير شرطة شبوة عوض الدحبول وقائد قوات الأمن الخاصة عبدربه لعكب وقائد اللواء الثاني دفاع شبوة وجدي الخليفي.

ويأتي هذا التطور في مسعى لاحتواء الصدامات الدامية التي اندلعت الليلة الماضية في مدينة عتق مركز محافظة شبوة، على خلفية رفض قرار المحافظ بإقالة قائد قوات الأمن الخاصة في شبوة عبدربه لعكب وقائد معسكر قوات الأمن الخاصة أحمد درعان، وخلفت قتلى وجرحى.

وذكر الإعلام اليمني أن المجلس الرئاسي استمع إلى إحاطات الأجهزة المعنية، حول هذه التطورات وخلفياتها، والجهود الجارية لاحتوائها وتطبيع الأوضاع، واتخذ بشأنها عددا من القرارات الكفيلة بإنهاء أسباب التوترات، وضمان عدم تكرارها مستقبلا ومحاسبة المتسببين في الأحداث المؤسفة.

هذا ووحذّر المجلس الرئاسي اليمني من تبعات مثل هذه الأحداث المؤسفة على الجبهة الداخلية، ووحدة الصف في معركة استعادة الدولة ومواجهة ميليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، إضافة إلى تداعياتها الاقتصادية والإنسانية وزيادة معاناة المواطنين.

أخبار ذات صلة

منظمة التعاون الإسلامي تثمن الجهود الدؤوبة للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي في دعم الشباب

منظمة التعاون الإسلامي تثمن الجهود الدؤوبة للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي في دعم الشباب

الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية تدين العدوان الإسرائيلي على غزة

الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية تدين العدوان الإسرائيلي على غزة

اندلاع حريق كبير في الواجهة البحرية لبيروت

اندلاع حريق كبير في الواجهة البحرية لبيروت

العراق: &#34;الإطار التنسيقي&#34; يؤكد دعمه للانتخابات المبكرة التي دعا إليها الصدر

العراق: "الإطار التنسيقي" يؤكد دعمه للانتخابات المبكرة التي دعا إليها الصدر

انهيار جزء جديد من صوامع الحبوب في مرفأ بيروت

انهيار جزء جديد من صوامع الحبوب في مرفأ بيروت

إطلاق مشروع دعم الأمن الغذائي المقدم من مركز الملك سلمان في لبنان

إطلاق مشروع دعم الأمن الغذائي المقدم من مركز الملك سلمان في لبنان

الحريري وميقاتي في ذكرى انفجار مرفأ بيروت: جرح عميق ويوم حزين

الحريري وميقاتي في ذكرى انفجار مرفأ بيروت: جرح عميق ويوم حزين

اتباع الصدر يستعدون لحدث مليوني داخل المنطقة الخضراء

اتباع الصدر يستعدون لحدث مليوني داخل المنطقة الخضراء

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

ملحق كشف تنسيقات مصرية للسفر غداً الثلاثاء

ملحق كشف تنسيقات مصرية للسفر غداً الثلاثاء

الإفراج عن الأسير علاء الأعرج بعد 14 شهرًا من الاعتقال

الإفراج عن الأسير علاء الأعرج بعد 14 شهرًا من الاعتقال

المطران حنا: الوضع الإنساني في غزة مريع ووجب الوقوف لجانب أهلنا في القطاع

المطران حنا: الوضع الإنساني في غزة مريع ووجب الوقوف لجانب أهلنا في القطاع

غزة: (أونروا) تقرر استئناف عملياتها وبرامجها اعتبارًا من غد الثلاثاء

غزة: (أونروا) تقرر استئناف عملياتها وبرامجها اعتبارًا من غد الثلاثاء

عائلة الأسير صبيحات: لن يردعنا الهدم ولن ينجح بكسر عزيمتنا

عائلة الأسير صبيحات: لن يردعنا الهدم ولن ينجح بكسر عزيمتنا

بعد اعتقال 20 عاما.. الاحتلال يفرج عن أسير من دير البلح

بعد اعتقال 20 عاما.. الاحتلال يفرج عن أسير من دير البلح

الاحتلال يقتحم منزل محافظ القدس عدنان غيث

الاحتلال يقتحم منزل محافظ القدس عدنان غيث

جماهير غفيرة تشيّع الشهيد النباهين وأطفاله الثلاثة في مخيم البريج

جماهير غفيرة تشيّع الشهيد النباهين وأطفاله الثلاثة في مخيم البريج

منوعات

المطربة بوسي تتجاهل وفاة والدها وتغضب جمهورها

المطربة بوسي تتجاهل وفاة والدها وتغضب جمهورها

شاهد: عمرو دياب يمازح جمهوره على المسرح ويرفض جميع طلباتهم

شاهد: عمرو دياب يمازح جمهوره على المسرح ويرفض جميع طلباتهم

شاهد كيف مازح تامر حسني حارسه الشخصي بالأردن

شاهد كيف مازح تامر حسني حارسه الشخصي بالأردن

بعد المواعدة.. كيم كارداشيان تنفصل عن حبيبها الشاب

بعد المواعدة.. كيم كارداشيان تنفصل عن حبيبها الشاب

الجهات الأمنية توقف هذه الفنانة بتهمة تعاطي مواد مخدرة

الجهات الأمنية توقف هذه الفنانة بتهمة تعاطي مواد مخدرة

بسبب هذا الفنان.. كاملة أبو ذكري تعلن إعتزالها عالم الفن

بسبب هذا الفنان.. كاملة أبو ذكري تعلن إعتزالها عالم الفن

بسبب الحجاب.. بدور البراهيم تهاجم أحد متابعيها بقوة

بسبب الحجاب.. بدور البراهيم تهاجم أحد متابعيها بقوة

شاهد: فنانة مصرية تحدث ضجة بشفاه مشوهة وتصدم جمهورها

شاهد: فنانة مصرية تحدث ضجة بشفاه مشوهة وتصدم جمهورها

هنا الزاهد وأحمد فهمي يتسببان بحدوث أزمة كبيرة في الشارع المصري

هنا الزاهد وأحمد فهمي يتسببان بحدوث أزمة كبيرة في الشارع المصري

هل سبب انفصال منة عرفة عن زوجها هو الخيانة؟

هل سبب انفصال منة عرفة عن زوجها هو الخيانة؟

عربي

اليمن: إقالة قيادات عسكرية وأمنية على خلفية أحداث شبوة

اليمن: إقالة قيادات عسكرية وأمنية على خلفية أحداث شبوة

اندلاع حريق كبير في الواجهة البحرية لبيروت

اندلاع حريق كبير في الواجهة البحرية لبيروت

العراق: &#34;الإطار التنسيقي&#34; يؤكد دعمه للانتخابات المبكرة التي دعا إليها الصدر

العراق: "الإطار التنسيقي" يؤكد دعمه للانتخابات المبكرة التي دعا إليها الصدر

انهيار جزء جديد من صوامع الحبوب في مرفأ بيروت

انهيار جزء جديد من صوامع الحبوب في مرفأ بيروت