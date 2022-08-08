الإفراج عن الأسير علاء الأعرج بعد 14 شهرًا من الاعتقال

رام الله - دنيا الوطنأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن الأسير المهندس علاء الأعرج من طولكرم، بعد اعتقال استمر 14 شهرًا في سجونها، خاض خلالها إضرابًا مفتوحًا عن الطعام.وأفادت عائلته أن "قوات الاحتلال أفرجت عن الأسير علاء سميح الأعرج (34 عامًا)، عبر حاجز سالم العسكري في جنين، واستقباله سيكون الساعة الثامنة مساء على مدخل عنبتا الشرقي في طولكرم".وحقق الأعرج "انتصارًا على السجان في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بعد معركة إضراب عن الطعام استمرت 103 أيام، أجبرت الاحتلال على إلغاء حكم الاعتقال الإداري".يذكر أن الأعرج (34 عاماً)، من طولكرم، وهو مهندس مدني، ويقبع في سجن "عيادة الرملة"، وتعرض للاعتقال عدة مرات منذ عام 2013، من بينها اعتقالات إداريّة.