المطران حنا: الوضع الإنساني في غزة مريع ووجب الوقوف لجانب أهلنا في القطاع

رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس، اليوم الاثنين، إن "الوضع الإنساني في قطاع غزة إنما هو في حالة مريعة وأهلنا هناك يعيشون أوضاعًا تكاد تكون أسوء من العالم الثالث".وأضاف المطران حنا: "الحياة بغزة عبارة عن جوع وبطالة ودمار وخراب، أما شريحة الأطفال فهي محرومة من ممارسة طفولتها وحياتها الطبيعية، في حين إننا نرى الأطفال في كثير من الأماكن في عالمنا يتمتعون بما يحتاجونه في مرحلة الطفولة بشكل خاص".وتابع: "أعان الله أهلنا في غزة على ما هم فيه، ونسأل الله بان يعطيهم الصبر وأن يتجاوزوا هذه الـوضاع التي يمرون بها، وبدلا من أن يتغنى البعض ببطولات غزة وأهلها وهم جالسون في مكاتبهم المكيفة، نعتقد بأنه يجب على كل الأحرار من أبناء أمتنا في كل مكان أن يمدوا يد العون لأهلنا في غزة الصامدة وأن يكونوا إلى جانبها في هذه الأوضاع التي تمر بها".واختتم المطران حنا: :"أهل غزة هم أبطال بكل ما تعنيه الكلمة من معاني وهم ليسوا بحاجة إلى من يتغنى بهم من بعيد دون أن يقدم لهم شيئا، فأهل غزة شبعوا من بيانات الشجب والاستنكار والتضامن كما هو حال جميع الفلسطينيين".