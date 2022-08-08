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شؤون فلسطينية

غزة: (أونروا) تقرر استئناف عملياتها وبرامجها اعتبارًا من غد الثلاثاء

غزة: (أونروا) تقرر استئناف عملياتها وبرامجها اعتبارًا من غد الثلاثاء
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قررت وكالة "أونروا" في قطاع غزة استئناف عملياتها وبرامجها كالمعتاد في جميع أنحاء القطاع اعتباراً من صباح غدٍ الثلاثاء وبشكل كامل.

وقالت الوكالة في بيان لها، مساء اليوم الاثنين، إنه وعقب قرار التهدئة في غزة، أجرت إدارتها التقييمات اللازمة، حيث تم اتخاذ القرار باستئناف العمليات والخدمات.

ونشرت ملخص للإجراءات المتخذة حتى صباح اليوم:

وحدة الأمن الميداني وإدارة المخاطر
كان عمل دائرة الأمن الميداني وإدارة المخاطر على مستوى المنطقة، بما في ذلك 1,161 موظفاً في الخطوط الأمامية كانوا يعملون على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لضمان أمن 155 منشأة.

وقد كان الفريق أيضاً على أهبة الاستعداد لدعم إدارة مراكز الدعم في حالة تفعيل التخطيط للطوارئ. وقد تم إجراء جولات تفتيش ومراقبة منتظمة للتحقق من حراس الأمن والتأكد من دعمهم في جميع الأوقات.

في 8 أغسطس، وبعد إعلان وقف إطلاق النار، نسقت دائرة الأمن الميداني وإدارة المخاطر على الفور مع دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام لإجراء تقييم لمخلفات الحرب من المتفجرات من مخلفات الحرب / الذخائر غير المنفجرة لضمان سلامة منشآت الأونروا للعودة إليها بشكل آمن.

المراكز الصحية
استمرت جميع مراكز الأونروا الصحية والبالغ عددها 22 بتقديم الخدمات للجمهور دون انقطاع. في الفترة من 7 إلى 8 أغسطس، كانت المراكز الصحية الـ 22 تعمل للاستجابة لاحتياجات الرعاية الصحية الأولية الأكثر إلحاحاً، بالإضافة إلى ضمان تقديم الخدمات الأقل إلحاحاً من خلال الخط المجاني للتطبيب عن بعد.

في يوم الجمعة 6 والسبت 7، كان 1,358 موظفاً يعملون في 22 مركزاً صحياً وعبر خط التطبيب عن بعد لضمان تقديم الخدمات الصحية الأولية دون انقطاع. تم استقبال حوالي 17,390 مريضاً في المراكز الصحية، وتم تقديم الخدمة لـ 1,990 آخرين من خلال خط التطبيب عن بعد.

المياه / صحة البيئة والصيانة
كان حوالي 545 موظفاً يعملون دون انقطاع لضمان جمع النفايات الصلبة من جميع المخيمات البالغ عددها ثمانية، وتوفير المياه من خلال تشغيل آبار المياه.

الإغاثة والخدمات الاجتماعية
واصل 100 موظف من برنامج الإغاثة والخدمات الاجتماعية العمل خلال فترة التصعيد استجابة لاحتياجات اللاجئين.

يستمر التسجيل وتحديث المعلومات بشكل طبيعي من خلال المنصة الإلكترونية دون انقطاع.

تم تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني من خلال خطوط المساعدة المعلنة في جميع المناطق. تم تقديم الدعم لـ 154 عائلة خلال اليومين الماضيين (السبت والأحد).


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