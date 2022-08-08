غانتس يوعز بالإبقاء على حالة التأهب بغلاف غزة

رام الله - دنيا الوطنأوعز وزير جيش الاحتلال بيني غانتس بالإبقاء على حالة التأهب في ألوية الجيش وتشكيل طاقم لتعزيز أمن المناطق المتاخمة للحدود مع غزة.قال غانتس في تصريحات مساء اليوم الاثنين "لقد انتهيت من تقييم الوضع والحصول على ملخص للعملية، لقد أصدرت تعليماتي بالبقاء على استعداد في جميع القطاعات".وكان الناطق باسم جيش الاحتلال، قال في وقت سابق إنه سيتم "رفع القيود على المستوطنين بشكل تدريجي، وفتح الطرقات المغلقة، وسيتم إعادة تفعيل عمل القطارات بين مستوطنة سديروت ومدينة عسقلان المحتلة ".