الاحتلال يقتحم منزل محافظ القدس عدنان غيث

رام الله - دنيا الوطناقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، منزل محافظ القدس، عدنان غيث في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك.يذكر أن محكمة الاحتلال أصدرت قرارا في الرابع من الشهر الجاري بفرض الحبس المنزلي على المحافظ غيث دون تحديد فترة زمنية للقرار.المحافظ غيث اعتقل 35 مرة منذ تسلمه لمهامه محافظا للقدس في آب 2018، وهو يتعرض إلى حملة من الملاحقة والاعتقال ومنع المشاركة في الاجتماعات أو لقاء شخصيات فلسطينية، إلى جانب منعه من السفر أو مغادرة القدس المحتلة.