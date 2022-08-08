جماهير غفيرة تشيّع الشهيد النباهين وأطفاله الثلاثة في مخيم البريج

رام الله - دنيا الوطنشيعت جماهير غفيرة في مخيم البريج، ظهر اليوم الإثنين، جثمان الشهيد ياسر النباهين وأطفاله الثلاثة، الذين استشهدوا أمس الأحد، في قصف إسرائيلي لمنزلهم شرق مخيم البريج في المنطقة الوسطى.وشارك آلاف المواطنين في التشييع الذي انطلق من منزل الشهيد للصلاة عليه بالمسجد الكبير بالمخيم ومن ثم مواراته الثرى في مقبرة الشهداء.وقال القيادي في حماس ماهر الحولي: "نودع اليوم رجلا من رجالات المقاومة والمجاهدين الأبطال، وإننا في حماس نؤكد على أن دماء شهدائنا هي المداد لتحرير الأرض والمقدسات".وأكد الحولي في كلمته على وحدة فصائل المقاومة في مواجهة الاحتلال، وإن دماء الشهداء هي وقود الأجيال لتحرير الأقصى، مشددا على أن تغول الاحتلال على دماء أبناء شعبنا سيقابله ثورة عارمة من كل الأحرار.بدورها، نعت كتائب القسام الشهيد ياسر النباهين وأبناءه، مشيرة في بيان لها إلى أنه "مضي إلى ربه بعد حياةٍ مباركةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله".فيما شارك في تشييع الشهداء عناصر الشرطة الفلسطينية، حيث أن الشهيد النباهين، يحمل رتبة رائد من مرتبات الشرطة القضائية التابعة لوزارة الداخلية بغزة.