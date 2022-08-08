زيدان: سياسة هدم بيوت منفذي العمليات لن تثني شعبنا عن المقاومة

رام الله - دنيا الوطنقال النائب عبد الرحمن زيدان، إن "سياسة هدم بيوت الفلسطينيين ومنفذي العمليات الفدائية، لن تفلح في إثناء الفلسطيني عن مقاومة الاحتلال رغم الألم".وبين زيدان أن "هذه السياسية تعد سياسة قديمة مجربة، يدرك الاحتلال فشلها ويستمر في ممارستها من باب إيمانه بالعقاب الجماعي".وأضاف أن "الشعب الفلسطيني عانى من هذه السياسة منذ العام 1948 وبيوت الفلسطينيين تهدم بسبب وبدون سبب في محاولة لطرد الفلسطيني من أرضه واقتلاعه من جذوره".وأوضح أن "هدم بيوت الفلسطينيين سياسة يترك في نفس العائلات ألما جديد وحقدا جديدا على الاحتلال، وعزما على التصدي له مهما كلف الثمن".وتابع زيدان أنه "رغم هذا الهدم نرى أن الشباب يواصلون الطريق دون تردد ودون أي حسابات مادية".وأشاد بصمود عائلات منفذي العمليات، وتعاليهم على الألم، وبوقفة الحاضنة الشعبية معهم التي تسعى لإيوائهم وبناء بيوتهم.وهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، منزلي منفذي عملية (إلعاد) أسعد الرفاعي وصبحي صبيحات من قرية رمانة غربي مدينة جنين بالضفة الغربية.