شؤون فلسطينية

بإشراف أبو هولي.. انتخاب هيئة إدارية جديدة للجنة خدمات مخيم عسكر الجديد

بإشراف أبو هولي.. انتخاب هيئة إدارية جديدة للجنة خدمات مخيم عسكر الجديد
انتخاب هيئة إدارية جديدة للجنة خدمات مخيم عسكر الجديد
رام الله - دنيا الوطن
انتخبت الهيئة العامة لمخيم عسكر الجديد اليوم الاثنين، أعضاء الهيئة الإدارية للجنة خدمات المخيم بحضور بإشراف دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية. 

وقالت الهيئة: إنه "العملية الانتخابية تمت بعد اكتمال النصاب القانوني للمؤتمر والبدء بفعاليات المؤتمر والمتمثلة بقراءة التقريرين المالي والإداري وإقرارهما".

وفاز بانتخابات الهيئة الإدارية، كل من عدنان ملاح ( 217 صوت)، محمد ابو كشك (200 صوت)، صلاح ابو صالح (196 صوت)، أمجد المدني (179 صوت) ، نجاح الجبجي (173 صوت)، محمود المدني (166 صوت)، عدنان بشكار (163 صوت)، سلطان عوض (142 صوت).

وهنأ عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، الهيئة الإداراية الجديدة المنتخبة لمخيم عسكر الجديد، مؤكدا أن نجاح المؤتمر هو نجاح للمخيم وسكانه ومؤسساته.

وأضاف أبو هولي بأن دائرة شؤون اللاجئين في إطار سياستها العامة حريصة على إجراء انتخابات لجان الخدمات في المخيمات وفق النظام الداخلي، كاستحقاق ديمقراطي للاجئين داخل المخيم لاختيار من يمثلهم ويتحدث عنهم ويتابع قضاياهم، وفي نفس الوقت ضخ دماء جديدة وكفاءات شابة داخل لجان الخدمات تكون على قدر المسؤولية في مواجهة التحديات التي تواجه اللاجئين الفلسطينيين وقضيتهم العادلة.

وكان باب الترشح قد فتح وفقا للنظام الداخلي لانتخاب لجان الخدمات، حيث ترشح لعضوية اللجنة الشعبية 13 عضواً من اعضاء المؤتمر لاختيار تسعة أعضاء للهيئة الإدارية للجنة المخيم.

وانطلقت أعمال المؤتمر (الجمعية العامة) تحت اسم مؤتمر الشهيد محمود الرفاعي، وبحضور واسع من أعضاء المؤتمر وممثلين عن المؤسسات والمنظمات المجتمعية والأهلية والمراكز النسوية والشبابية والقوى الوطنية واللجان الشعبية في المخيمات واللاجئين في محافظة نابلس.

كما وحضر ممثلون عن دائرة شؤون اللاجئين، كل من وكيل الدائرة أنور حمام ومدير عام المخيمات ياسر أبو كشك، ومدير الرقابة حسام مصلح.

وفي كلمته أمام المؤتمر، نقل وكيل الدائرة أنور حمام تحيات رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي وتمنياته بنجاح المؤتمر.

وشدد حمام على أهمية أن تعود للجان الشعبية لدورها السياسي والشعبي باعتبارها لجان متخصصة في الدفاع عن حقوق اللاجئين، ولا يجب أن ينحصر دورها في مجال تقديم الخدمات.

وقال إن "تقديم الخدمات داخل المخيمات وفي أوساط اللاجئين هي مسؤولية (أونروا)، وفقا للتفويض الممنوح لها من الجمعية العامة وفقا للقرار (302)".

وأردف حمام أن "الدائرة وبالشراكة مع اللجان الشعبية تسعى من أجل تطوير النظام الانتخابي، عبر انجاز دراسات وورشات معمقة لنقاش هذا الأ مر من أجل ضمان أوسع مشاركة من قبل اللاجئين في المخيمات".

من جهته، استعرض رئيس اللجنة التحضيرية سعيد أبو كشك آلية عمل اللجنة التحضيرية واختيار ممثلي المجتمع المحلي في المؤتمر وفق النظام الداخلي المعمول به، مع التركيز على التمثيل الشبابي في المؤتمر.

فيما أكد مدير عام المخيمات بدائرة شؤون اللاجئين ياسر أبو كشك أن الانتخابات جرت في أجواء إيجابية وتفاعل كبير من قبل أعضاء المؤتمر العام.

وأوضح أن 287 من أعضاء المؤتمر من أصل 351 عضو يمثلون الهيئة العامة في المخيم، شاركوا في الانتخابات حيث تجاوزت نسبة الاقتراع 80%.


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