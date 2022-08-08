شؤون فلسطينية

الاحتلال يحول القيادي مصطفى الشنار للاعتقال الإداري

الاحتلال يحول القيادي مصطفى الشنار للاعتقال الإداري
القيادي مصطفى الشنار
رام الله - دنيا الوطن
حول الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، القيادي في حركة حماس الدكتور مصطفى الشنار، للاعتقال الإداري لستة أشهر.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في الثاني من آب/ أغسطس الجاري، المحاضر بجامعة النجاح الوطنية الدكتور مصطفى الشنار، بعد اقتحام منزله في مدينة نابلس.

وكان الشنار من ضمن المرشحين عن قائمة "القدس موعدنا" التابعة لحركة المقاومة الإسلامية حماس، لخوض الانتخابات التشريعية، قبل أن يقرر رئيس السلطة إلغاءها قبل أكثر من عام.

والشنار مواليد يونيو 1962، حاصل على درجة الدكتوراه في علم الاجتماع.

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