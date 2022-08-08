تفاصيل اجتماع القوى الوطنية بشأن آخر المستجدات السياسية

رام الله - دنيا الوطنعقدت قيادة القوى الوطنية والإسلامية، اجتماعًا قياديًا لها بحثت فيه آخر المستجدات السياسية وقضايا الوضع الداخلي، وافتتح الاجتماع بقراءة الفاتحة على أرواح شهداء شعبنا والشهداء الذين ارتقوا في قطاع غزة.وأكدت القوى أن "جرائم الاحتلال المتواصلة ضد شعبنا في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة متمثلة بسياسات القتل والتصفية والبناء والتوسع الاستعماري الاستيطاني وهدم البيوت والاقتحامات اليومية والاعتقالات واحتجاز جثامين الشهداء والحصار على شعبنا في قطاع غزة والمجزرة الأخيرة في قطاع غزة، لن تكسر إرادته بل سيبقى معززا وحدته وصموده على الأرض في معركة الحرية والاستقلال".(..)وشددت على أهمية تظافر كل الجهود من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، بما يعزز صمود شعبنا ومقاومته ضد الاحتلال، وتوفير كل الجهود من أجل النهوض بأوضاع شعبنا في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان وجرائم متصاعدة من الاحتلال، وأهمية ترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني بما يعزز ذلك بما فيه اتخاذ القرارات بنبذ الفرقة والسلبيات والانقسام و،همية تنفيذ قرارات المجلس المركزي والوطني الفلسطيني.كما وأكدت القوى على خطورة ما يتعرض له شعبنا في كل الأراضي الفلسطينية وخاصة في القدس العاصمة من هدم البيوت والاعتقالات والاستدعاءات، كما جرى مع محافظ القدس واعتقالات ممثلي الفصائل والاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى المبارك، وخطورة ما جرى فيما يسمى ذكرى خراب الهيكل للاعتداء على أبناء شعبنا، ومحاولة فرض التقسيم الزماني والمكاني، وتهويد المدينة المقدسة، وتغيير معالمها، الأمر الذي يتطلب تدخلًا فاعلًا عربيًا وإسلاميًا لوقف هذه السياسات العدوانية والإجرامية.وقالت إن "ردود الفعل الدولية والعربية والإسلامية على مجزرة الاحتلال لم ترتقي إلى مستوى ما هو مطلوب من أجل وقف المجزرة وتوفير الحماية الدولية، ووقف العدوان والجرائم المتواصلة ضد شعبنا، ورفض الكيل بمكيالين، واستخدام المعايير المزدوجة، الأمر الذي يتطلب تنفيذ قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وخاصة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة".(..)وتابعت: "سنستمر في فعاليات المقاومة الشعبية ضد الاحتلال واستيطانه الاستعماري وحواجزه العسكرية"، مؤكدين على توسيع المشاركة وتفعيل لجان الحراسة والحماية في مواجهة المستوطنين الذين يعتدوا على أبناء شعبنا.ودعت القوى إلى المشاركة الواسعة في فعاليات المقاومة الشعبية، في يوم غضب شعبي أمام الحواجز العسكرية، وفي مناطق التماس والاستعمار الاستيطاني، في يوم الجمعة المقبل، تأكيدا على استمرار مقاومة شعبنا ورفضا للاحتلال والاستيطان الاستعماري والوقوف إلى جانب شعبنا في قطاع غزة.وتوجهت بالتحية إلى الأسرى والمعتقلين في زنازين الاحتلال، ولصمودهم في هذه المواجهة المستمرة من أجل الحرية، وتظافر كل الجهود من أجل إنقاذ الأسير خليل عواودة المضرب عن الطعام، لما يقارب المائة وخمسين يوما، رفضا للاعتقال الإداري وإنقاذ الأسير ناصر أبو حميد الذي يرفض الاحتلال نقله للعلاج، في إمعان لمواصلة الاهمال الطبي المتعمد وفرض سياسة العقاب الجماعي، الأمر الذي يتطلب سرعة تدخل فاعل من أجل حماية أسرانا ومعتقلينا وإطلاق سراحهم.