غزة: تشييع جثمان الشهيدين (داود والنباهين)

رام الله - دنيا الوطنشيعت جماهير غفيرة في غزة، بعد ظهر اليوم الإثنين، جثمان الشهيدين (ياسر نمر النباهين) 49 عاماً من الشرطة القضائية في المحافظة الوسطى، و(محمود أحمد داود) 21 عامًا من إدارة شرطة المرور والنجدة في محافظة غزة، ارتقيا خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.وانطلق موكبي تشييع الشهيدين بجنازة عسكرية، يتقدمها قيادة جهاز الشرطة والأجهزة الأمنية.وكانت وزارة الداخلية قد نعت الشهيدين، مؤكدة أنها مستمرة في القيام بواجبها في خدمة أبناء شعبنا تحت كل الظروف، ومهما بلغت التضحيات.