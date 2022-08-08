فلسطين والمكسيك توقعان اتفاقية مشاورات سياسية



واتفق الطرفان على عقد المزيد من اللقاءات على هامش اجتماعات الأمم المتحدة المقبلة لوضع هذه الاتفاقيات موضع التنفيذ.



رام الله - دنيا الوطنوقع وزير خارجية والمغتربين رياض المالكي مع نظيره المكسيكي مارسيلو ابرارد، اتفاقية مشاورات سياسية.جاء ذلك، خلال لقاء جمعهما على هامش حفل تنصيب رئيس كولومبيا الجديد غوستافو بيترو.وبحث الطرفان الطرفان عديد القضايا التي تهم البلدين وسبل تعزيز وتطوير العلاقات القوية بينهما.من جانبه، ثمن الوزير المكسيكي الدور الذي تلعبه دولة فلسطين في إطار تقديم الدعم الفني لدول عدة من أمريكا الوسطى من خلال خبرائها.