شؤون فلسطينية

"المقاومة الوطنية": معركتنا مستمرة مع الاحتلال دفاعًا عن شعبنا

"المقاومة الوطنية": معركتنا مستمرة مع الاحتلال دفاعًا عن شعبنا
كتائب المقاومة الوطنية- أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت كتائب المقاومة الوطنية- الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسيطن، اليوم الاثنين، بيانًا صحفيًا عقب انتهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. 

وقالت إننا "في كتائب المقاومة الوطنية-قوات الشهيد عمر القاسم، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية، دخلنا إلى هذه المعركة إلى جانب أخوتنا في سرايا القدس والأجنحة العسكرية الأخرى منذ اللحظة الأولى للعدوان بعزيمة وإصرار".

وتابعت المقاومة الوطنية: "شاركنا في المعركة دفاعاً عن شعبنا الفلسطيني البطل، ورفضاً لسياسة الاستفراد بفصائلنا المقاومة، وأفشلنا كما كل مرة مخططات العدو الفاشلة وأربكنا حساباته الضيقة، ومرغنا انفه بالتراب رغماً عنه وكسرنا هيبته وقوته ومنظومته الأمنية التي طالما تباهى بها أمام العالم".

وأردفت: "كما أعلنا عن قصفنا لمدن ومستوطنات العدو في معركة (وحدة الساحات)، برشقات متنوعة من صواريخ القاسم والجراد والـ 107، حتى الدقائق الأخيرة من بدء وقف إطلاق النار".

وأكملت المقاومة الوطنية: "ونشير هنا، إلى أن طائرات الاحتلال استهدفت العديد من مقاتلينا في الميدان ما أدى لاستشهاد الرفيق حسن محمد منصور، أحد مقاتلي الوحدة الصاروخية في شمال قطاع غزة، وإصابة ونجاة آخرين منهم، خلال تصديهم للعدوان وقصف مستوطنات ومواقع العدو".

واستطردت: "كما قصف مقاتلينا في عمليات مشتركة مع سرايا القدس وكتائب المجاهدين وكتائب شهداء الأقصى لواء العامودي، مستوطنات ومدن العدو برشقات صاروخية، وعمليات قصف أخرى مع كتائب الناصر صلاح الدين وكتائب الشهيد عبد القادر الحسيني".

وأكدت المقاومة الوطنية أن "معركتنا مع الاحتلال مستمرة، وأن جرائم الاحتلال ومجازره الوحشية لن تفلح في كسر إرادة  شعبنا ومقاومته، بل ستزيده إصراراً وعزيمة على استمرار المقاومة وتصعيدها ضد الاحتلال حتى كنسه عن أرضنا وقدسنا".

أخبار ذات صلة

الاحتلال يقتحم منزل محافظ القدس عدنان غيث

الاحتلال يقتحم منزل محافظ القدس عدنان غيث

جماهير غفيرة تشيّع الشهيد النباهين وأطفاله الثلاثة في مخيم البريج

جماهير غفيرة تشيّع الشهيد النباهين وأطفاله الثلاثة في مخيم البريج

زيدان: سياسة هدم بيوت منفذي العمليات لن تثني شعبنا عن المقاومة

زيدان: سياسة هدم بيوت منفذي العمليات لن تثني شعبنا عن المقاومة

بإشراف أبو هولي.. انتخاب هيئة إدارية جديدة للجنة خدمات مخيم عسكر الجديد

بإشراف أبو هولي.. انتخاب هيئة إدارية جديدة للجنة خدمات مخيم عسكر الجديد

الاحتلال يحول القيادي مصطفى الشنار للاعتقال الإداري

الاحتلال يحول القيادي مصطفى الشنار للاعتقال الإداري

تفاصيل اجتماع القوى الوطنية بشأن آخر المستجدات السياسية

تفاصيل اجتماع القوى الوطنية بشأن آخر المستجدات السياسية

غزة: تشييع جثمان الشهيدين (داود والنباهين)

غزة: تشييع جثمان الشهيدين (داود والنباهين)

تفاصيل اتصال هنية والمنسق الخاص للأمم المتحدة

تفاصيل اتصال هنية والمنسق الخاص للأمم المتحدة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يقتحم منزل محافظ القدس عدنان غيث

الاحتلال يقتحم منزل محافظ القدس عدنان غيث

جماهير غفيرة تشيّع الشهيد النباهين وأطفاله الثلاثة في مخيم البريج

جماهير غفيرة تشيّع الشهيد النباهين وأطفاله الثلاثة في مخيم البريج

زيدان: سياسة هدم بيوت منفذي العمليات لن تثني شعبنا عن المقاومة

زيدان: سياسة هدم بيوت منفذي العمليات لن تثني شعبنا عن المقاومة

بإشراف أبو هولي.. انتخاب هيئة إدارية جديدة للجنة خدمات مخيم عسكر الجديد

بإشراف أبو هولي.. انتخاب هيئة إدارية جديدة للجنة خدمات مخيم عسكر الجديد

الاحتلال يحول القيادي مصطفى الشنار للاعتقال الإداري

الاحتلال يحول القيادي مصطفى الشنار للاعتقال الإداري

غزة: تشييع جثمان الشهيدين (داود والنباهين)

غزة: تشييع جثمان الشهيدين (داود والنباهين)

فلسطين والمكسيك توقعان اتفاقية مشاورات سياسية

فلسطين والمكسيك توقعان اتفاقية مشاورات سياسية

&#34;المقاومة الوطنية&#34;: معركتنا مستمرة مع الاحتلال دفاعًا عن شعبنا

"المقاومة الوطنية": معركتنا مستمرة مع الاحتلال دفاعًا عن شعبنا

منوعات

المطربة بوسي تتجاهل وفاة والدها وتغضب جمهورها

المطربة بوسي تتجاهل وفاة والدها وتغضب جمهورها

شاهد: عمرو دياب يمازح جمهوره على المسرح ويرفض جميع طلباتهم

شاهد: عمرو دياب يمازح جمهوره على المسرح ويرفض جميع طلباتهم

شاهد كيف مازح تامر حسني حارسه الشخصي بالأردن

شاهد كيف مازح تامر حسني حارسه الشخصي بالأردن

بعد المواعدة.. كيم كارداشيان تنفصل عن حبيبها الشاب

بعد المواعدة.. كيم كارداشيان تنفصل عن حبيبها الشاب

الجهات الأمنية توقف هذه الفنانة بتهمة تعاطي مواد مخدرة

الجهات الأمنية توقف هذه الفنانة بتهمة تعاطي مواد مخدرة

بسبب هذا الفنان.. كاملة أبو ذكري تعلن إعتزالها عالم الفن

بسبب هذا الفنان.. كاملة أبو ذكري تعلن إعتزالها عالم الفن

بسبب الحجاب.. بدور البراهيم تهاجم أحد متابعيها بقوة

بسبب الحجاب.. بدور البراهيم تهاجم أحد متابعيها بقوة

شاهد: فنانة مصرية تحدث ضجة بشفاه مشوهة وتصدم جمهورها

شاهد: فنانة مصرية تحدث ضجة بشفاه مشوهة وتصدم جمهورها

هنا الزاهد وأحمد فهمي يتسببان بحدوث أزمة كبيرة في الشارع المصري

هنا الزاهد وأحمد فهمي يتسببان بحدوث أزمة كبيرة في الشارع المصري

هل سبب انفصال منة عرفة عن زوجها هو الخيانة؟

هل سبب انفصال منة عرفة عن زوجها هو الخيانة؟

عربي

اندلاع حريق كبير في الواجهة البحرية لبيروت

اندلاع حريق كبير في الواجهة البحرية لبيروت

العراق: &#34;الإطار التنسيقي&#34; يؤكد دعمه للانتخابات المبكرة التي دعا إليها الصدر

العراق: "الإطار التنسيقي" يؤكد دعمه للانتخابات المبكرة التي دعا إليها الصدر

انهيار جزء جديد من صوامع الحبوب في مرفأ بيروت

انهيار جزء جديد من صوامع الحبوب في مرفأ بيروت

إطلاق مشروع دعم الأمن الغذائي المقدم من مركز الملك سلمان في لبنان

إطلاق مشروع دعم الأمن الغذائي المقدم من مركز الملك سلمان في لبنان