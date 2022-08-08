"المقاومة الوطنية": معركتنا مستمرة مع الاحتلال دفاعًا عن شعبنا

رام الله - دنيا الوطنأصدرت كتائب المقاومة الوطنية- الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسيطن، اليوم الاثنين، بيانًا صحفيًا عقب انتهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.وقالت إننا "في كتائب المقاومة الوطنية-قوات الشهيد عمر القاسم، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية، دخلنا إلى هذه المعركة إلى جانب أخوتنا في سرايا القدس والأجنحة العسكرية الأخرى منذ اللحظة الأولى للعدوان بعزيمة وإصرار".وتابعت المقاومة الوطنية: "شاركنا في المعركة دفاعاً عن شعبنا الفلسطيني البطل، ورفضاً لسياسة الاستفراد بفصائلنا المقاومة، وأفشلنا كما كل مرة مخططات العدو الفاشلة وأربكنا حساباته الضيقة، ومرغنا انفه بالتراب رغماً عنه وكسرنا هيبته وقوته ومنظومته الأمنية التي طالما تباهى بها أمام العالم".وأردفت: "كما أعلنا عن قصفنا لمدن ومستوطنات العدو في معركة (وحدة الساحات)، برشقات متنوعة من صواريخ القاسم والجراد والـ 107، حتى الدقائق الأخيرة من بدء وقف إطلاق النار".وأكملت المقاومة الوطنية: "ونشير هنا، إلى أن طائرات الاحتلال استهدفت العديد من مقاتلينا في الميدان ما أدى لاستشهاد الرفيق حسن محمد منصور، أحد مقاتلي الوحدة الصاروخية في شمال قطاع غزة، وإصابة ونجاة آخرين منهم، خلال تصديهم للعدوان وقصف مستوطنات ومواقع العدو".واستطردت: "كما قصف مقاتلينا في عمليات مشتركة مع سرايا القدس وكتائب المجاهدين وكتائب شهداء الأقصى لواء العامودي، مستوطنات ومدن العدو برشقات صاروخية، وعمليات قصف أخرى مع كتائب الناصر صلاح الدين وكتائب الشهيد عبد القادر الحسيني".وأكدت المقاومة الوطنية أن "معركتنا مع الاحتلال مستمرة، وأن جرائم الاحتلال ومجازره الوحشية لن تفلح في كسر إرادة شعبنا ومقاومته، بل ستزيده إصراراً وعزيمة على استمرار المقاومة وتصعيدها ضد الاحتلال حتى كنسه عن أرضنا وقدسنا".