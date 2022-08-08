(الداخلية) بغزة تعلن آلية السفر ليوم غدٍ الثلاثاء
أعلنت هيئة المعابر والحدود بوزارة الداخلية بغزة، مساء اليوم الاثنين، كشف وآلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الثلاثاء.
وأوضحت أن السفر سيكون للمتبقي من الحافلة الرابعة، والخامسة من كشف (2022/29) بالإضافة للحافلة الثالثة فقط من كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2022/30)
وأكدت على ضرورة التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، بالإضافة لضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.
وشددت أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.
وأشارت لضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.
ولفتت أنه يجب إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.
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