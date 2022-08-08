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مبعوثة أممية: نعرب عن قلقنا إزاء الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بعد العدوان الأخير
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رام الله - دنيا الوطن
أكدت مريم مولر مدير بعثة الصليب الاحمر في غزة أن أكثر ما "يقلقنا الآن ما يعانيه المدنيون مرة أخرى بسبب التصعيد نحن على تواصل مع كافة الأطراف لضرورة حماية المدنيين". 

وقالت مولر في حديثها لـ"دنيا الوطن": إننا " اليوم وفي مستشفى الشفاء ومع الفريق عملنا على تقييم الاحتياجات، ووجدنا أن هناك نقص في إمدادات الأدوية".

وأضافت: قامت طواقمنا اليوم بتقديم  مجموعة من المستلزمات الطبية تكفي لعلاج 50 مصاباً بجروح خطيرة.

وأعربت مولر عن قلقهم البارز من التبعات الإنسانية المترتبة على هذه الجولة الجديدة من التصعيد، مشيرة إلى ضرورة أن تتوصل الأطراف إلى حل يمنع المزيد من المعاناة بين المدنيين.


 


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