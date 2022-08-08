أبو ردينة: دولة فلسطين ستطلب من مجلس الأمن اليوم إلزام إسرائيل بوقف إجراءاتها الأحادية



وأوضح أبو اردينة أن وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة رغم أهميته إلا أنه يعتبر حلاً مؤقتاً دون التوصل إلى حل جذري للقضية الفلسطينية ينهي الاحتلال ويؤدي إلى قيام دولة فلسطينية على حدود عام 67 وعاصمتها القدس؛ وفق مبادرة السلام العربية.



وشدد أبو ردينه على أن الأوضاع في فلسطين ستبقى في مهب الريح إذا لم تتدخل الإدارة الأميركية وتضغط على إسرائيل للإلتزام بقرارات الشرعية الدولية لتحقيق السلام العادل والشامل.



رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن دولة فلسطين ستطلب من مجلس الأمن الدولي خلال جلسته التي ستعقد اليوم، إلزامإسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بوقف إجراءاتها الأحادية كافة.وأضاف أبو ردينة في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين" صباح اليوم الأثنين، أن السيد الرئيس محمود عباس يواصل حشد الدعم الدولي لتأمين النصاب القانوني المطلوب في مجلس الأمن لحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.