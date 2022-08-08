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شؤون فلسطينية

اشتية يستقبل السفير الأردني لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية

اشتية يستقبل السفير الأردني لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية
رام الله - دنيا الوطن
استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الاثنين، في مكتبه برام الله، السفير الأردني لدى فلسطين محمد أبو وندي، لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية.

وثمن رئيس الوزراء دور السفير أبو وندي في ترسيخ العلاقات الأخوية ما بين البلدين على المستوى الرسمي والشعبي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس محمود عباس والملك عبد الله الثاني بالتنسيق المستمر على كافة الأصعدة.

بدوره، أكد السفير أبو وندي أن الأردن سيبقى السند للشعب الفلسطيني في نيل حقوقه الوطنية والمشروعة للوصول الى الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

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