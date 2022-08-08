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شؤون فلسطينية

الجهاد الإسلامي تدين هدم الاحتلال منازل منفذي العمليات في الضفة الغربية

الجهاد الإسلامي تدين هدم الاحتلال منازل منفذي العمليات في الضفة الغربية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أدانت حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية، مواصلة الاحتلال الإسرائيلي استهداف منازل منفذي العمليات، والتي طالت فجر اليوم منزلي الأسيرين البطلين صبحي صبيحات وأسعد الرفاعي في بلدة رمانة قضاء جنين. 

وقالت الجهاد في بيان لها: إن "جريمة هدم المنازل عقاب جماعي بحق شعبنا وعوائلنا الكريمة، وهو تعبير عن إفلاس العدو ومحاولته اليائسة لترميم صورته التي دمرتها عملية "إلعاد" البطولية التي أدت لمقتل 3 مستوطنين صهاينة". 

وأضافت: أن "هذا الإرهاب العلني أمام المجتمع الدولي الذي يتجاهل ويتعامى عن هذا العدوان المستمر في غزة وجنين والقدس والضفة، لن يمنح كيان الاحتلال الأمان على أرضنا، ولن تتوقف معركة الدفاع عن كرامتنا وحريتنا". 

وأكدت أن سياسة هدم المنازل لن تنال من روح المقاومة في المدن والقرى في الضفة الغربية، و"من عزيمة وإصرار مقاومينا الشجعان".

ودعت الجهاد إلى مزيد من التكاتف بين أبناء الشعب وعوائل الشهداء والأسرى، والوقوف إلى جانبهم ودعم صمودهم حتى زوال الاحتلال. 

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