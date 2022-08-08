إعلام إسرائيلي: توقعات بالموافقة على عودة دخول العمال من قطاع غزة خلال الأيام المقبلة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، بأن قادة أجهزة الأمن بالاحتلال، أصدرت قرارًا بعدم الموافقة على دخول العامل من قطاع غزة عبر معبر إيرز (بيت حانون).



وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إنه "وفقا لتقييم الوضع وقرار قادة أجهزة الأمن، لم تتم الموافقة بعد على دخول العمال من غزة عبر معبر إيرز".



وتابعت: "يقول مسؤولون أمنيون إنه إذا تم الحفاظ على الهدوء، فمن المتوقع أن تتم الموافقة على دخول العمال في الأيام المقبلة، وربما في غداً".



وقالت الشؤون المدنية، في تصريح مقتضب، صباح اليوم، إن "الجانب الاسرائيلي أبلغنا باعادة فتح معبر بيت حانون/ (ايرز) الساعة التاسعة صباحا للمرضى والاجانب وعرب أراضي عام 48 حيث يمكنهم المغادرة حتى الساعة الثالثة عصرا".



ونوّهت إلى أن معبر بيت حانون/إيرز سيكون مفتوحاً للعودة لغزة حتى الساعة السابعة مساءً.



يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من دخول اتفاق التهدئة في قطاع غزة حيز التنفيذ في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساء أمس الأحد.



وأغلقت سلطات الاحتلال معابر القطاع قبل نحو أسبوع، تزامناً مع إغلاق كامل مناطق "غلاف غزة"، بسبب مخاوف من تنفيذ حركة الجهاد الإسلامي هجوم على مستوطنات الغلاف، رداً على اعتقال القيادي البارز في الحركة بسام السعدي في مدينة جنين.



وبدأ جيش الاحتلال عملية عسكرية وصفها "الفجر الصادق" مساء الجمعة الماضية، قال إنها تستهدف الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.











رام الله - دنيا الوطن