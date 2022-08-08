دولي

الاحتلال يقرّر إزالة جميع القيود المفروضة على منطقة غلاف غزة

الاحتلال يقرّر إزالة جميع القيود المفروضة على منطقة غلاف غزة
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، اليوم الإثنين، إنه "في نهاية تقييم جديد للوضع، تقرر إعادة الوضع على الجبهة الداخلية إلى طبيعته".

وتابع خلال تصريح مقتضب له، أنه تم "إزالة جميع القيود في أنحاء إسرائيل بدءًا من الساعة 12:00".

وكانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، قد أعلنت في وقتٍ سابق، صباح اليوم، أنه "وفقا لتقييم الوضع الذي تم إجراؤه، فإن سكان المستوطنات المحيطة بغزة لم يعودوا بحاجة إلى البقاء بالقرب من الملاجئ والغرف المحصنة".

ونوّهت أنه في حال "سماع صفارات الإنذار، عليكم الدخول إلى المناطق المحصنة وابقوا هناك لمدة 10 دقائق".

يأتي ذلك، بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين حركتي الجهاد الإسلامي وإسرائيل حيّز التنفيذ، في تمام الساعة الـ11.30 من مساء أمس، السبت.

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