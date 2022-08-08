شؤون فلسطينية

سلطة الأراضي وهيئة التسوية تعقد اجتماعها الدوري

رام الله - دنيا الوطن
عُقد مساء أمس لقاء في سلطة الأراضي، الاجتماع الدوري للجنة الدائمة المشتركة بين سلطة الأراضي وهيئة التسوية.

يأتي ذلك استكمالاً للجهود المبذولة في سبيل تذليل العقبات وتسيير الأعمال بما يخدم العمل المشترك بين الطرفين وتنفيذاً لتوجهات العمل الحكومي في التعاون والتنسيق ورفع مستوى خدمات الأتمته المقدمة للمواطن.

وبحث الاجتماع العديد من الملفات واليات العمل المشتركة وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات أهمها التعاون الالكتروني بين الطرفين وأهم ما ميز اللقاء روح التعاون والتخطيط لرفع مستوى التنسيق والذي يصب بالنتيجة في خدمة المواطن.

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