شؤون فلسطينية

الصحة: ثلاث وفيات ودفعة جديدة من الإصابات بفيروس (كورونا)

الصحة: ثلاث وفيات ودفعة جديدة من الإصابات بفيروس (كورونا)
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل ثلاث حالات وفاة، و6382 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، و2852 حالة تعافٍ، في الفترة ما بين 1 إلى 7 آب الجاري.

وأوضحت الصحة في تقريرها الأسبوعي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن حالات الوفاة سجلت في الضفة الغربية، إضافة إلى 1145 إصابة، فيما بلغ عدد الإصابات في مدينة القدس 440، و4797 في قطاع غزة.

وأشارت إلى أنها سجلت 1942 حالة تعاف في الضفة، و910 حالة بمدينة القدس.

وأضافت أن 42 مصابا بـ(كورونا) يتلقون العلاج في المستشفيات، بينهم 18 في العناية المكثفة، و6 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

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